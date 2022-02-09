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Депутат Госдумы Дмитриева разработала закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Россия
Депутат Госдумы Дмитриева разработала закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Единственный внефракционный депутат Госдумы VIII созыва, член Партии роста Оксана Дмитриева разработала законопроект о возобновлении  индексации пенсий пожилым россиянам, которые официально вышли на заслуженный отдых, но при этом продолжают трудиться. Сейчас документ ожидает оценки правительства РФ. Если заключение будет положительным, его внесут на рассмотрение в парламент.

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России перестали еще в 2016 году. Это позволило государству сэкономить миллиарды рублей, поскольку на сегодняшний день в стране насчитывается более 7 млн продолжающих трудиться пожилых граждан и каждому из них, если верить расчетам Дмитриевой, ежемесячно не доплачивают почти 6,2 тысячи рублей.

С началом пандемии эта категория граждан оказалась не только самой уязвимой, но и самой ущемленной в стране, утверждает депутат.

«Эти люди вынуждены были ходить на работу и в самый тяжелый период пандемии, когда еще не было вакцин и лекарств от COVID-19. По данным комитета по здравоохранению Петербурга в 2020 году больше всего от COVID-19 умирало людей старше 50 лет, многие – это пенсионеры, заразившиеся в рабочее время», – констатировала народная избранница.

Депутат Госдумы Дмитриева разработала закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Невские Новости  / Наталья Казакова

Дмитриева отметила, что это уже не первый вариант законопроекта, внесенного на рассмотрение в правительство. Первые версии документа она разрабатывала еще будучи депутатом Законодательного собрания Петербурга.

«В связи с анализом федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, я снова проработала этот законопроект и вношу его на заключение правительства», – заключила автор закона.

Согласно пояснительной записке, на индексацию пенсий со второго полугодия 2022 года необходимо будет выделить около 270 млрд рублей. За весь год траты государства возрастут на 538,5 млрд.

 

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