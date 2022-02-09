Депутат Госдумы Дмитриева разработала закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Единственный внефракционный депутат Госдумы VIII созыва, член Партии роста Оксана Дмитриева разработала законопроект о возобновлении индексации пенсий пожилым россиянам, которые официально вышли на заслуженный отдых, но при этом продолжают трудиться. Сейчас документ ожидает оценки правительства РФ. Если заключение будет положительным, его внесут на рассмотрение в парламент.

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России перестали еще в 2016 году. Это позволило государству сэкономить миллиарды рублей, поскольку на сегодняшний день в стране насчитывается более 7 млн продолжающих трудиться пожилых граждан и каждому из них, если верить расчетам Дмитриевой, ежемесячно не доплачивают почти 6,2 тысячи рублей.

С началом пандемии эта категория граждан оказалась не только самой уязвимой, но и самой ущемленной в стране, утверждает депутат.

«Эти люди вынуждены были ходить на работу и в самый тяжелый период пандемии, когда еще не было вакцин и лекарств от COVID-19. По данным комитета по здравоохранению Петербурга в 2020 году больше всего от COVID-19 умирало людей старше 50 лет, многие – это пенсионеры, заразившиеся в рабочее время», – констатировала народная избранница.

Невские Новости / Наталья Казакова

Дмитриева отметила, что это уже не первый вариант законопроекта, внесенного на рассмотрение в правительство. Первые версии документа она разрабатывала еще будучи депутатом Законодательного собрания Петербурга.

«В связи с анализом федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, я снова проработала этот законопроект и вношу его на заключение правительства», – заключила автор закона.

Согласно пояснительной записке, на индексацию пенсий со второго полугодия 2022 года необходимо будет выделить около 270 млрд рублей. За весь год траты государства возрастут на 538,5 млрд.