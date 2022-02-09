В Китае могут посадить российского фигуриста, которого подозревают в употреблении наркотиков

Российского фигуриста, которого подозревают в использовании допинга, могут отправить за решетку в Китае. Предполагается, что он употреблял запрещенные вещества.

Журналист Сергей Лисин в своем Telegram-канале «Голый спорт» сообщил, что по его данным речь идет о марихуане. Если выяснится, что запрещенное вещество было привезено в Китай и выкурено на этой территории, то спортсмену может грозить тюремное заключение. Согласно Уголовному кодексу КНР, человека могут лишить свободы сроком до семи лет.

В среду иностранная пресса заявила, что допинг-проба одного из российских фигуристов, сданная перед Олимпийскими играми в Пекине, дала положительный результат. О ком именно идет речь, неизвестно. Отмечалось, что результаты российских фигуристов в командном турнире могут быть пересмотрены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться разъяснений МОК.