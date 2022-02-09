Мужская сборная России по хоккею нанесла поражение Швейцарии в первом матче на ОИ-2022

Сборная России одержала победу над Швейцарией в стартовом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России по хоккею возглавила турнирную таблицу группы B олимпийского турнира в Пекине после победы над Швейцарией. Стартовый матч ОИ-2022 завершился победой команды Алексея Жамнова со счетом 1:0. Единственную шайбу в концовке первого периода забросил нападающий Антон Слепышев.

Мужской хоккейный турнир в рамках 24-х зимних Олимпийских игр проходит с 9 по 20 февраля. В нем принимают участие 12 национальных команд, восемь из которых выйдут в плей-офф. В следующем матче сборная России, выступающая в Пекине под флагом ОКР, сыграет с Данией. Встреча группового этапа пройдет 11 февраля.