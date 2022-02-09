Политолог Погребинский назвал амбиции Макрона главной причиной его встречи с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон приезжал в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным далеко не только ради Украины.

Таким мнением поделился политолог Михаил Погребинский, проанализировав международную повестку и недавние переговоры двух глав государств. Эксперт рассказал, как Макрон с помощью Путина намерен побороться за лидерство в Евросоюзе. Главным конкурентом французского президента является новый премьер-министр Германии Олаф Шольц.

Погребинский допустил, что Макрон поддерживает стремление РФ и других стран к урегулированию ситуации на Украине. Однако не это является ключевой целью его визита в Москву, отметил политолог. Поездка главы Франции в российскую столицу — это попытка сохранить первенство в Европе и подготовка к предстоящим выборам, подчеркнул он.

«Я не исключаю, что он хотел бы исключить серьезное обострение между Украиной и Россией. Но мне кажется, что это не главное в его визите. Главное, это подготовка к президентским выборам и негласная конкуренция с новым канцлером [ФРГ] Олафом Шольцем», — пояснил Погребинский.

Ранее стало известно, что Путин и Макрон провели пятичасовые переговоры в Кремле. Президенты обменялись мнениями по украинскому вопросу, гарантиям безопасности и ситуации с расширением НАТО.