Путин распорядился выделить средства на обеспечение работы мировых судей

Деятельность мировых судей сопряжена с колоссальной нагрузкой, однако есть вопросы обеспечения данной сферы. Президент России Владимир Путин считает важным выделять средства на поддержку работы судейского аппарата в регионах.

Соответствующее распоряжение глава государства дал администрациям субъектов Федерации в рамках закона, который закрепляет взаимодействие властей с региональными советами судей.

«Хотел бы отдельно сказать о деятельности мировых судей. Они несут колоссальную нагрузку во всех видах делопроизводства. Только в прошлом году рассмотрели более 30 миллионов дел. Вместе с тем, как показывает практика, пока должным образом не решены вопросы обеспечения работников аппарата. Я знаю, что у Верховного суда есть предложения на этот счет», — приводит слова Путина РИА Новости.