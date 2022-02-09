Трое петербуржцев госпитализированы после падения наледи с крыш домов в разных районах города

Трое пострадавших обратились в больницы из-за травм, которые они получили в результате падения ледяных глыб. Инциденты произошли в разных районах Санкт-Петербурга.

Так, в Мариинскую больницу попала 21-летняя девушка — на нее лед упал с крыши дома. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. С таким же диагнозом в клинике оказался и 70-летний мужчина, который пострадал от некачественной уборки снега на 6-й Советской улице.

Пенсионеру оказали первую помощь и отпустили домой. Накануне от падения льда травмы получила 58-летняя женщина. Инцидент произошел в Батайском переулке. У горожанки диагностировали гематому лба.

Многочисленные жалобы на работу коммунальщиков начали поступать от петербуржцев с началом зимы, когда некачественная уборка снега и льда стала угрожать их жизням и здоровью. Несмотря на жалобы, Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не спешит принимать действенные меры.