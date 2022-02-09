Депутат АдГ Гердт обвинил США в ограничении суверенитета Германии

Переговоры президента США Джозефа Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем напоминают скорее «вызов на ковер» к начальнику, нежели диалог двух равных лидеров. К такому выводу по итогам саммита в Вашингтоне пришел член комитета по международной политике бундестага, депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.

Собеседник «Политики Сегодня» считает, что главе немецкого правительства «очень доступно» объяснили положение дел в его собственной стране. Проще говоря, напомнили о зависимости Германии от США. Белый дом, по словам Гердта, оказывает существенное влияние и на немецкие СМИ, и на спецслужбы и на экономику страны. Кроме того, в США хранится более трети золотого запаса ФРГ.

«Я думаю, что Шольцу дали понять, что может произойти с этим всем, если он и дальше будет заигрывать с Россией. И насколько минимальна суверенность нашей страны. И что мирный договор как таковой еще не подписан. Де-факто наша страна является оккупированной. И в этом случае резерв для разворота и принятия самостоятельных решений довольно ограничен. Результат мы видим налицо», – с сожалением констатировал немецкий депутат.

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

Напомним, сразу после переговоров с Байденом Шольц сделал громкое заявление о намерении действовать совместно с США в отношении России, если та решится напасть на Украину. Канцлер ФРГ теперь не исключает даже блокировку газопровода «Северный поток — 2», хотя ранее осторожничал в вопросах энергетики.

«Все-таки Шольц будет пытаться сохранять какой-то видимый шпагат, потому что понимает, что без сотрудничества с Россией экономика Германии рухнет. Точно так же, как без сотрудничества с Соединенными Штатами», – заключил представитель «АдГ».

Ранее изменения в риторике Шольца прокомментировал немецкий политолог Александр Рар. Он тоже пришел к выводу, что виной всему — переговоры канцлера Германии с президентом США.