Политолог Рар объяснил, почему Шольц стал угрожать России после встречи с Байденом

Канцлер Германии Олаф Шольц угодил в «трансатлантический загончик» США во время переговоров с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне. Так немецкий политолог, директор центра имени Бертольда Бейца при Совете по внешней политике ФРГ Александр Рар объяснил «Политике Сегодня» изменение риторики главы немецкого кабмина в отношении России.

До саммита Шольц придерживался нейтралитета во многих вопросах, теперь же начал угрожать РФ «масштабными последствиями», и в частности, блокировкой проекта «Северный поток —2» в случае вторжения на Украину.

Рар убежден, что за закрытыми дверями в Белом доме канцлеру ФРГ сурово напомнили о необходимости следовать «западному консенсусу» по отношению к России. Американцы, по его мнению, недвусмысленно объяснили европейскому коллеге, что Соединенные Штаты не потерпят «второго Вилли Брандта» (четвертый канцлер ФРГ, который в 1970-х годах стал инициатором нормализации отношений между СССР и ГДР, за что впоследствии получил Нобелевскую премию мира).

«Суровый тон Байдена поддержала вся немецкая пресса — против собственного канцлера. У Шольца на высшем уровне не осталось союзников ни в самой Германии, ни на Западе. За исключением [президента Франции Эмманюэля] Макрона, но с ним англосаксы тоже "поработают"», – убежден немецкий политолог.

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По словам Рара, сегодня подавляющая часть правящей элиты в ФРГ «пропитана» трансатлантическим духом. К тому же за десятилетия «партнерства» США постарались максимально «срастись» с Германией, особенно в экономической сфере.

Например, в этом году 70-летие со дня основания будет отмечать организация «Атлантический мост». Формально объединение - частное, но в него при этом входят более 500 ведущих деятелей банковской и финансовой сферы, экономики, политики, СМИ и науки. Через эту компанию США оказывают консалтинговую поддержку ФРГ во многих сферах, в том числе образовательной.

«То что у населения, особенно в Восточной Германии, веет другой дух, никого не интересует. США пишут все правила поведения на Западе. И морально немцам напоминают, что они дали Германии демократию, помогали создавать Евросоюз после Второй Мировой войны, защищали немцев от СССР и дальше защищают от "злой России"», – резюмировал собеседник «ПС».

Отметим, в день, когда Байден встречался с Шольцем в Вашингтоне, в Москве проходили шестичасовые переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Ключевые моменты диалога — в нашем материале.