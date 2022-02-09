Игра на опережение. Путин «перебьет» Байдена посланием Федеральному собранию

Экспертное сообщество теряется в догадках: каких сигналов ждать от послания Владимира Путина Федеральному собранию в этом году. Несколько дней назад источники «Ведомостей» в администрации президента (АП) доложили, что выступление планируется на начало марта.

Чуть позже эту информацию подтвердили авторитетные Telegram-каналы. Якобы рабочие даты оглашения послания – 1 или 3 марта (вторник и четверг соответственно). Если верить инсайдерам, на сроки сильно влияет ситуация с коронавирусом, а именно с его новым штамм-воплощением – «омикроном».

«Эпидемиологическая ситуация с омикроном сейчас остается тяжелой», — заявил неназванный сотрудник АП.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом есть, как говорят в народе, один нюанс: проработка даты ежегодного послания Федеральному собранию ведется с оглядкой на Вашингтон. 1 марта президент США Джозеф Байден выступит с ежегодным обращением к конгрессу, и Кремль твердо намерен «опередить» главу Белого дома. Если послание Путина прозвучит в стенах Центрального выставочного зала столичного «Манежа» утром 1 марта, то с учетом восьмичасовой разницы во времени Байден начнет говорить позже.

Игра на опережение объясняется просто: якобы президент России намеревается высказать пару острых тезисов по гарантиям безопасности и украинскому кризису. Соединенные Штаты, напомним, так и не дали внятного ответа на предложения российской стороны в этой части.

Впрочем, один из источников «Ведомостей» призвал не искать «второе дно» в планируемых датах послания Путина – от внешнеполитической повестки, какой бы напряженной она не была, речь президента не зависит. Есть большая вероятность того, что баланс будет сдвинут в сторону внутренних проблем – пандемии коронавируса, экономики, цифровизации, помощи населению.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Интересно то, что в рядах «Единой России», судя по всему, царят иные настроения. Накануне свое видение ситуации внутри страны представила Елена Цунаева – депутат Госдумы и первый зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. По ее мнению, льгот и послаблений для сограждан правительством введено уже достаточно, поэтому в ежегодном послании Путина ждать вестей о новых выплатах не стоит.

«Максимально много льгот было принято в рамках существующей ситуации, — рассказала Цунаева журналистам. — Госдума прошлого созыва очень активно работала над этим, максимально быстро принимали и реализовывали все предложения. Многие из них вошли в народную программу "ЕР" ["Единой России"]. Я не думаю, что сейчас ситуация в стране такая, что нужны прямые и дополнительные льготы».

Известный российский политолог Григорий Казанков отчасти согласился с госпожой Цунаевой, намекнув, что при введении любых дополнительных выплат с одной стороны кто-то теряет часть дохода с другой. Не исключено, что в готовящемся послании Федеральному собранию речь пойдет скорее о финансовых послаблениях.

«Новые выплаты – это, конечно, штука важная и для многих людей необходимая. Но инфляция сейчас разгоняется естественно и очень быстро, поэтому кто-то получает новые выплаты, кто-то получает уменьшение реальных доходов из-за этого. Другое дело – это финансовые послабления, которые могут быть не только в виде прямых выплат. Их есть смысл ждать, это могут быть какие-то налоговые "поблажки". Малому бизнесу, особенно в сфере услуг, последние два года дались особенно тяжело, и если сфера умрет, никому от этого хорошо не будет», — уверен эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Казанков придерживается той точки зрения, что говорить о соотношении внутриполитической части послания и заявлений, направленных на «западных партнеров», никто, кроме самого президента, не может. Предугадать содержание спича Владимира Путина крайне сложно, но в том, что значительная его часть будет направлена «внутрь», сомневаться не приходится.

«Внутриэкономическая обстановка требует какого-то диалога с людьми. Есть масса заинтересованных людей, есть серьезные проблемы, возникшие из-за пандемии и всего, что вокруг этого происходит. Реальная покупательная способность у людей падает. Но президент, думаю, сам решит, о чем ему говорить», — заверил политолог.

Аналитики со страниц Telegram обращают внимание, что коронавирусная повестка в послании Федеральному собранию может отойти на второй план. Позиция Москвы явно дрейфует в сторону тезиса «надо жить дальше», отсюда и смягчение QR-политики и разговоров о жизненно необходимой вакцинации (с 21 февраля, к примеру, QR-код можно будет получить по результатам простого теста на наличие антител от COVID-19).

«Именно под будущее оглашение параметров социальной повестки Послания начала свою работу Дума — в том числе нижней палате предстоит проработать горизонты развития именно до 2024-го, а коронавирусная повестка вовсе рискует уйти на второй план», — пишут эксперты.

kremlin.ru / Администрация президента России

Так или иначе президент РФ наверняка подведет итог многочисленных переговоров с зарубежными политиками. К сдержанной, но суровой оценке стоит подготовиться главе Пятой республики Эмманюэлю Макрону, «самому близкому другу» из Китая Си Цзиньпину, американскому президенту Джо Байдену и другим видным геополитическим игрокам, уверены специалисты.

Справка ПС

До 2016 года Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию в декабре, однако в 2017 году мероприятие решили «подвинуть». Тогда обращение президента перенесли на март следующего года.

В 2019 году Путин выступил в феврале, в 2020-м – в январе. В прошлом году послание Федеральному собранию прошло 21 апреля.