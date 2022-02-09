Песков раскритиковал слова главы дипломатии ЕС Борреля об альянсе России и Китая

Москва не согласна со словами главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о союзе России и Китая как «альянсе двух авторитарных стран».

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание дипломата. Евросоюз не имеет права давать подобные оценки, подчеркнул официальный представитель Кремля. По его словам, Москва и Пекин уважительно относятся к устройству других стран.

«Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своим устройством государства, мы с уважением относимся к устройству других государств и считаем себя вправе рассчитывать на такое же отношение к нам», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД РФ Александр Панкин выразил надежду на благоразумие Брюсселя в вопросе санкций. Москва рассчитывает, что ЕС не станет вводить новые ограничительные меры против российской стороны, отметил дипломат.