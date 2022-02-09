Страны НАТО нашли «анекдотичную» замену «СП-2» для газовой независимости Европы от России

Страны НАТО задумались о возможности строительства газопровода Midcat, который соединит испанскую Каталонию с Францией. Как передает газета La Vanguardia, проект призван снизить зависимость Центральной Европы от поставок российского топлива и стать заменой «Северному потоку — 2».

Впрочем, эксперты аналитического портала RuBaltic иронически заметили, что испанские промышленные потребители планировали импортировать через новый газовый коридор продукцию «Газпрома». Это означает, что для «сдерживания» России Альянс намерен построить трубу, которой фактически может пользоваться сама Москва.

Авторы статьи напомнили, что сегодня Испания остается одной из немногих стран-участниц Евросоюза, до которой не доходят российские газопроводы. Свои потребности она обеспечивает за счет поставок из Алжира и эксплуатации семи СПГ-терминалов.

При этом несколько лет назад премьер-министр Испании Мариано Рахой предложил снизить газовую зависимость от РФ и укрепить энергетическую безопасность Европы. Именно с этой целью и задумывался газопровод Midcat, по которому испанцы могли бы прокачивать во Францию до 7 миллиардов кубометров газа ежегодно.

wikipedia.org / Miguel Diaz

Однако в январе 2019 года регулирующие органы Испании и Франции остановили его строительство по экономическим причинам — проект не отвечал «нуждам рынка». Как отмечало финское консалтинговое агентство Pöyry, газопровод мог быть рентабельным при выполнении трех условий: низком потреблении газа в Европе, снижении поставок из Алжира и высоких мировых ценах на СПГ.

Тем не менее из-за сообщений о якобы подготовке Россией «военного вторжения» на Украину страны НАТО вновь испугались за свою «энергетическую независимость». Причем, по сведениям La Vanguardia, проектом заинтересовалась и Германия.

«Midcat может вернуться. Германия сейчас с интересом смотрит на этот проект, потому что ей нужны альтернативные источники поставок, а также потому, что она заинтересована в производстве "зеленого" водорода на севере Африки», — утверждает газета.

Впрочем, по мнению аналитиков, «Газпрому» от этой новости «ни холодно, ни жарко», поскольку суммарная проектная мощность двух ниток «Северного потока» превышает пропускную способность Midcat более чем в 15 раз (110 миллиардов кубов против 7 млрд). Об этом в 2018 году, в частности, говорил посол России в Мадриде Юрий Корчагин.

Global Look Press / Stefan Sauer/dpa

«Если Испания хочет поставлять закупаемый за рубежом газ своему соседу в Европе — это ее коммерческое решение, нас оно никак не касается, и не вижу, как оно может конкурировать с нашими поставками газа в Европу: разные масштабы и объемы. А вот сжиженный природный газ из России скоро будет поставляться в Испанию», — подчеркнул он.

Невыгодность испано-французского газопровода подтверждается еще и тем, что Мадрид и без того обладает довольно развитой СПГ-инфраструктурой, а Центральной Европе хватает собственных терминалов для импорта сжиженного природного газа.

«Еще один важный момент: из-за конфликта с Марокко Алжир принял решение остановить прокачку газа по экспортному газопроводу “Магриб — Европа” (MGE), который “подпитывал” ту же Испанию. Это подстегивает рост цен на СПГ в регионе и создает не самую благоприятную конъюнктуру для проектирования Midcat», — рассуждают в RuBaltic.

ФБА «Экономика сегодня» /

При этом испанская ассоциация промышленных предприятий-потребителей газа GasIndustrial возлагает на новый газопровод особые надежды. В ее планах использовать трубу для импорта газа из Норвегии и России для снижения стоимости топлива на Пиренейском полуострове.

«В этом контексте сообщение La Vanguardia выглядит просто анекдотично. Для преодоления зависимости от РФ страны НАТО хотят построить газопровод, по которому испанские промышленники планировали осуществлять импорт газа… из РФ. Это даже круче, чем заменять продукцию “Газпрома” российским же СПГ. Политика “сдерживания” еще никогда не была такой решительной и бескомпромиссной!» — сыронизировали эксперты.

Так или иначе, в правительстве Испании не стали комментировать возможное строительство Midcat. Как передает ТАСС, министерство экологического перехода королевства сообщило только, что «испанские и французские регулирующие органы отказались от строительства газопровода Midcat по экономическим причинам в январе 2019 года».