В Петербурге возбудили десятки уголовных дел после обысков в коммунальных организациях

Сотрудники правоохранительных органов возбудили 19 уголовных дел о хищениях в организациях, которые занимаются уборкой снега и наледи в Петербурге. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Уголовное преследование в сфере ЖКХ было организовано по материалам проверки городской прокуратуры. В рамках расследования масштабные обыски прошли по 55 адресам. Под внимание силовиков попали управляющие компании, местные и районные администрации, офисы жилищно-коммунальных служб, а также их подрядные и субподрядные организации, цитирует газету ФАН.

Ранее вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий сообщал, что «город полностью готов к зимнему сезону». Однако вскоре выяснилось, что фактическое количество дворников гораздо меньше, чем то, под которое выделяется бюджетное финансирование. По словам Повелия, некоторые фирмы лгали чиновникам о численности сотрудников, чтобы получить госконтракты, а другие просто недобросовестно выполняли свою работу.

«На сегодняшний день в Санкт-Петербурге рынок по уборке города не работает, он полукриминальный. Власти начали срывать маски с полукриминальных структур, которые десятилетиями присасывались к бюджету города», — заявлял губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

В декабре прошлого года правоохранители также возбудили ряд уголовных дел по факту травмирования петербуржцев, которые пострадали от падения с крыш ледяных глыб. Еще тогда представители Следственного комитета по Петербургу предупредили горожан об опасностях при прогулках. В середине января ситуация усугубилась потеплением, из-за которого замерзшие тротуары покрылись опасным гололедом, а в городские травмпункты выстроились огромные очереди.