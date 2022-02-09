Длинный стол на переговорах Путина и Макрона стал предметом шуток Норкина

Телеведущий Андрей Норкин подхватил шутки из Сети о длинном столе на переговорах президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Журналист традиционно повеселил зрителей в эфире программы «Место встречи». Он вступил в спор с коллегой Иваном Трушкиным, который заявил, что до глубокой ночи ждал пресс-конференции Путина и Макрона. Норкин ответил, что подобные мероприятия носят формальный характер.

«Я как мудрый человек, убеленный сединами, жизнь потрясла, говорю: пресс-конференция — это немного формальная процедура, там не всегда говорят то, что думают», — заявил ведущий.

Он обратил внимание на длинный стол, за разными концами которого сидели Путин и Макрон. Предмет мебели сразу стал поводом для шуток, так как лидеры находились очень далеко друг от друга.

«Обратите внимание на стол. Потому что стол переговоров — западная пресса просто *** от этой декорации. Все-таки умеем мы, когда надо, взбаламутить всех», — пошутил Андрей Норкин, доведя зрителей до истерического хохота.

Он также прокомментировал меню президентов, снимки которого появились в Сети. Журналист похвалил выбор блюд, особенно оленину с ежевикой и уху из пяти видов рыбы. Однако равиоли со шпинатом он посоветовал убрать, так как не переносит это растение.