Заболеваемость COVID-19 в России может увеличиться из-за нового подвида «Омикрона»

Пандемия коронавируса в России может обостриться из-за распространения нового подвида омикрон-штамма, предупредил врач Александр Соловьев.

Врач Соловьев сообщил о вероятности того, что «базовый» вариант омикрон-штамма коронавируса сменится другим его подвидом, к настоящему моменту зафиксированному в 44 городах России.

«Он более заразный и может дать сильное ухудшение ситуации. Поэтому я думаю, что нужно быть готовыми к тому, что в ближайшие недели будет происходить рост с последующим относительным снижением и возможным возобновлением роста числа инфицированных людей», — пояснил эксперт в интервью порталу e1.ru.

Снижать уровень эпидемиологический мер при этом не нужно, заявил специалист. Он привел в пример ситуацию в Великобритании и других странах, где заболеваемость коронавирусом остается весьма высокой. Ранее сообщалось о том, что в России выявлен новый подвид «Омикрона», отличающийся высокой заразностью, передает телеканал «360».