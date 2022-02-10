Проклятье индейского вождя. Как Текумсе предрек гибель семи американских президентов

Еще в 1782 году предводитель племени шауни Текумсе, будучи 14-летним подростком, пытался противостоять экспансии европейцев и делал все для объединения разрозненных племен. Вождь был убит в рукопашной схватке в 1813 году, 5 октября. Перед смертью он проклял американцев за нарушение мирного договора виргинскими поселенцами. Согласно преданиям, оно заключалось в том, что каждый глава Соединенных Штатов, которого изберут в год, делящийся на 20 без остатка, умрет или будет убит до окончания своего правления.

Первой жертвой стал президент Уильям Гаррисон (избран в 1840-м). Именно он отобрал около 12 000 квадратных километров земель у индейских племен, а также нанес им поражение в сражении при Типпекану в 1811 году.

Вторым пострадавшим от зловещего предсказания стал Абрахам Линкольн, который возглавил США во время Гражданской войны в 1860 году. Он был застрелен вскоре после переизбрания на второй срок в 1865 году. Убийцей оказался Джон Уилкс Бут — ярый сторонник южан. Его признали виновным, однако представили как террориста-одиночку. Данная схема повторялась не раз в дальнейших инцидентах.

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Следующим стал 20-й президент США Джеймс Гарфилд, которого убили в 1881 году. Он был тяжело ранен всего лишь через три месяца после вступления в должность (был избран в 1880-м) и скончался через два с половиной месяца от последствий некомпетентного лечения. Сам Гарфилд родился в штате Огайо, где ранее активно действовал Текумсе.

Примечательно, что действовавшая в Российской империи террористическая организация «Народная воля», которая за два месяца до инцидента убила императора Александра II Освободителя, осудила поступок американского радикала.

«Насилие имеет оправдание только тогда, когда оно направляется против насилия», — писали народовольцы.

В 1901 году был убит Уильям Мак-Кинли, который начинал свою политическую карьеру в Огайо. Был переизбран в 1900 году. Ярый республиканец, протекционист и империалист крайне не нравился американским левым. Его убийство совершил анархист Леон Чолгош.

«Я убил президента, потому что он был врагом хороших людей», — объяснил террорист свой поступок перед казнью.

Однако с 1923 года американские президенты стали погибать не только от покушений. Уоррен Гардинг, 29-й президент США, скоропостижно скончался при невыясненных обстоятельствах. Многие подозревали его супругу, которая отравила американского лидера, чтобы отомстить за частые измены.

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В 1945 году скончался Франклин Рузвельт. Официальной причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, вызванного полиомиелитом, который приковал его к инвалидной коляске, и усталостью от работы. Однако существует версия, что глава государства был отравлен в ходе внутренних политических разборок. Этот факт косвенно подтверждает и скорость, с которой были организованы похороны. Более того, церемония прощания происходила у закрытого гроба, а посмертное вскрытие тела так и не было произведено.

Однако самым громким последствием проклятия стало убийство Джона Кеннеди в Далласе в 1963 году. Многие уверены, что такой громкий инцидент в разгар холодной войны мог произойти только в результате сговора элит и спецслужб США.

Нынешний президент США Джо Байден также имеет все шансы пополнить печальный ряд государственных деятелей Соединенных Штатов, погибших от проклятия Текумсе. Учитывая его преклонный возраст, бушующую в мире пандемию коронавируса и внутренние беспорядки, такой вариант кажется правдоподобным и даже вероятным.

Ранее «Политика Сегодня» вспоминала, о чем забывал Байден в 2021 году. Подробнее — в нашем материале.