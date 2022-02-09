Песков усомнился в готовности Зеленского приступить к выполнению Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский не демонстрирует готовность к выполнению Минских соглашений после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по итогам встречи двух лидеров. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что в переговорах Макрона и Зеленского есть и позитивные сигналы.

«Заявления Зеленского по итогам встречи с Макроном не говорят о готовности немедленно заняться выполнением Минских соглашений», — подчеркнул Песков.

Как стало известно ранее, Макрон прокомментировал результаты переговоров с Зеленским в Киеве. Глава Франции сообщил, что его коллега подтвердил готовность Киева к выполнению договоренностей по Донбассу.