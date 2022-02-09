Песков прокомментировал слухи о допинге у российских фигуристов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не доверять информации анонимных источников о якобы обнаруженном допинге у российского фигуриста на Олимпиаде в Пекине. Представитель Кремля заявил, что надо дождаться разъяснений Международного Олимпийского комитета (МОК) и официальных заявлений российских спортивных чиновников.

Ранее Inside the Games сообщило о том, что причиной переноса церемонии награждения победителей командного турнира по фигурному катанию на Играх-2022 стала сомнительная допинг-проба одного фигуриста из РФ.

Позднее журналистка CNN Кристин Бреннан намекнула, что речь идет о пробе одиночника Марка Кондратюка.

Сборная России завоевала золотые медали в командных соревнованиях 7 февраля.