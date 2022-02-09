Авербух призывает сохранять спокойствие на фоне ситуации с допингом у фигуристов

Хореограф Илья Авербух отреагировал на сообщения о возможных положительных допинг-пробах российских спортсменов. Он считает, что не следует паниковать, и призывает сохранять спокойствие.

Авербух с трудом верит в сообщения о положительных тестах на допинг у российских фигуристов на Олимпиаде. Он посоветовал ждать официальной информации по этому поводу и не паниковать преждевременно.

«В голове не укладывается! Конечно, тут что-то не так. У всех спокойно проходит церемония награждения, но только не у наших фигуристов... Конечно, волнуемся. Но паники не должно быть! Давайте подождем», — поделился своим мнением Авербух с изданием «Спорт-Экспресс».

Россияне завоевали золото в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, однако церемония награждения еще не была проведена. Иностранное издание Inside Тhe Games сообщило, что у одного из спортсменов национальной команды якобы были проблемы с допинговыми пробами перед стартом Игр.