Экс-президент Грузии Саакашвили заставил судей в Тбилиси слушать украинский гимн

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили исполнил «перформанс» во время судебного заседания в Тбилиси. Политик заставил судей слушать гимн Украины.

Саакашвили является фигурантом дела о растрате государственных средств. В ходе заседания он назвал беспочвенными обвинения в свой адрес. После этого политик схватил флаг Украины и спел гимн этой страны. На фоне звучала соответствующая композиция, которую включил адвокат экс-президента.

Ранее стало известно, что подписчики Саакашвили в Facebook обратили внимание на его поразительные перемены в его внешности. В том числе, политик на одном из последних заседаний продемонстрировал поседевшие волосы.