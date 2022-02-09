Замглавы МИД России Рябков констатировал использование «СП-2» для давления на Москву

Газопровод «Северный поток — 2» в руках Запада превращается в инструмент давления на Москву. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Зарубежные государства превратили проект в свой рычаг. Дипломат констатировал использование «СП-2» в качестве давления на российскую сторону.

Президент США Джо Байден заявил об «уничтожении» газопровода в случае «вторжения» России на Украину. С такими словами американский лидер выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава немецкого правительства высказался более сдержанно и отметил, что не готов брать на себя ответственность за остановку запуска трубопровода.