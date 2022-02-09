Милонов предложил запретить детям мигрантов посещать российские школы

Мигранты, приехавшие в Россию вместе со своими семьями, должны отдавать детей в платные школы или оставлять их дома. Об этом заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Российские образовательные учреждения переполнены из-за большого количества детей иностранных граждан. Мигранты, которые приехали в РФ на заработки, должны трудиться, а их дети в отечественных школах не принесут стране никакой пользе, передает Общественная Служба Новостей.

«Для чего надо увеличивать население нашей страны за счет огромного потока мигрантов? Мы и так видим печальную статистику по преступности среди мигрантов. Есть школы, где мигранты создают этнические группировки и избивают местных детей. Этого не должно быть», — заявил депутат.

Министерство внутренних дел России недавно предложило обновить критерии «нежелательности» для въезда в страну мигрантов. По новым правилам правоохранительные органы должны будут учитывать наличие у иностранца семьи на территории РФ, передает телеканал «360».