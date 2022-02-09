Замглавы МИД Рябков призвал Запад ответить по существу на предложения РФ по безопасности

Соединенные Штаты должны не претензии выдвигать, а ответить по существу на российские предложения по гарантиям безопасности, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, западные страны не сумели «утопить» требования Москвы по безопасности в «словоблудии». Плюс ко всему ответ НАТО содержит гораздо больше хамских формулировок, чем реакция США.

Сергей Рябков добавил, что Россия не ставит сроков, когда в Кремле планируют ответить США по вопросу безопасности. Это решение будет принимать президент РФ Владимир Путин, заключил дипломат.

Российский лидер ранее говорил, что диалог с Западом по вопросу гарантий безопасности еще не окончен.