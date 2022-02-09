В ЛДПР подтвердили госпитализацию Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу и находится под постоянным контролем врачей. Информацию ряда СМИ подтвердили в центральном аппарате партии. При этом там не уточнили причину госпитализации.

Ранее URA.RU со ссылкой на источник сообщало о том, что 75-летний Жириновский подхватил «омикрон»- штамм. Глава пресс-службы партии Александр Дюпин подчеркивал, что лидер либерал-демократов чувствует себя хорошо.

Жириновский не раз публично заявлял в СМИ, что уже восемь раз привился от коронавируса разными вакцинами.