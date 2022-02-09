«Какой момент вам понравился больше всего»: Пригожин задал вопросы о фильме «16-й» журналистам BuzzFeed News

Пресс-служба компании «Конкорд» ответила на провокационный запрос западного издания BuzzFeed News о комедии «16-й», обращенный к предпринимателю Евгению Пригожину. Журналистам также в ответ направили вопросы о фильме.

Редакция BuzzFeed News попросила прокомментировать видео, ранее появившееся на YouTube. На записи полиция Нью-Йорка останавливает начало показа фильма «16-й» в кинотеатре Angelika Film Center and Cafe. Западная пресса предположила, что российский бизнесмен якобы имеет отношение к созданию этого ролика, однако в ответе на запрос эта информация опровергается.

«Кто именно снял и опубликовал вышеуказанный ролик Евгению Викторовичу и данным лицам неизвестно», — подчеркнули в пресс-службе.

Бизнесмен Евгений Пригожин, как отметили в компании, поинтересовался, какой момент из фильма журналистам BuzzFeed News понравился больше всего, а также попросил рассказать, как редакция оценивает сатиру на американских чиновников и медиа, раздувших скандал с «хакерами».

«В свою очередь хотели бы вам задать следующие вопросы: 1. Какой момент вам больше всего понравился в фильме "16-ый"? 2. Как вы оцениваете сатиру, которая имеется в фильме «16-ый» по отношению к высшим должностным лицам США, а также к представителям американской прессы, которые пытались из 16-ти "*********"-троллей сделать 16 тысяч?», — следует из сообщения «Конкорда».

Фильм «16-й» высмеивает панику американского истеблишмента, возникшую из-за якобы «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Первый технический показ фильма Евгения Пригожина в США отменили без объяснения причин. Организаторы предприняли еще одну попытку — в кинотеатре Angelika Film Center and Cafe, однако на первых минутах в зал ворвались полицейские и разогнали зрителей. Всероссийская премьера фильма прошла 8 ноября, а с 11 ноября «16-й» стал доступен во всех онлайн-кинотеатрах.