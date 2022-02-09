«На сердце камень». Навка эмоционально отреагировала на слухи о допинге у фигуриста из РФ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала «печальными новостями» сообщения о якобы положительном допинг-тесте у одного из российских фигуристов. Ранее журналистка CNN Кристин Бреннан намекнула, что речь идет о пробе Марка Кондратюка, который пропустил дневную тренировку на Олимпийских играх в Пекине.

«Провокация? Все что угодно возможно. Это печальные новости. Не могу это комментировать. Есть специалисты и юристы, которые будут разбираться в этом. Но я могу вам лично сказать, что в фигурном катании нет никакого допинга. Он не поможет тебе сделать элементы ультра-си. Очень неприятно! На сердце камень. Надеюсь, что разберутся и все это окажется дурным сном», — заявила Навка в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Ранее Inside the Games сообщило о том, что организаторам Олимпиады в Пекине пришлось задержать церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию из-за сомнительной допинг-пробы одного из российских спортсменов. Уточняется, что тест был проведен до старта зимних Игр.

kremlin.ru / Администрация президента России

Позднее американская журналистка CNN написала в Twitter, что четверо российских фигуристов пропустили дневную тренировку. Среди них был и Марк Кондратюк, который 10 февраля должен выступить с произвольной программой в мужском одиночном катании.

В ситуации задействованы Олимпийский комитет России (ОКР) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). По словам пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках РФ Ольги Ермолиной, организация ждет официальной информации по причинам переноса церемонии награждения.

Напомним, 7 февраля сборная России, выступающая под флагом ОКР из-за допинговых скандалов, досрочно завоевала золотые медали командного турнира. Национальную команду представляли Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Однако, по утверждению inside the Games, из-за ситуации с допинг-тестом результаты командного турнира могут быть пересмотрены.