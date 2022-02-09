Японский журналист Исикава напомнил об обещаниях Зеленского разрешить ситуацию в Донбассе

Западные политики раздражают руководство Украины постоянными визитами. Такое мнение выразил автор Ехэй Исикава в статье для японского издания «Нихон кэйдзай».

Согласно тексту материала, ситуация вокруг Украины складывается сложная. По данным Международного валютного фонда, ВВП страны в 2020 году снизился на 4,0%. Кроме того, Киев до сих пор не может урегулировать ситуацию в Донбассе. Журналист напомнил, что именно этот вопрос был одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Однако сейчас глава государства загнан в угол.

«Украину не всегда и не прямо просят пойти на уступки, но череда визитов VIP-персон из разных стран и телефонных консультаций с западными лидерами не может восприниматься на Украине иначе, как скрытое давление, что усиливает раздражение и злобу в украинском руководстве», — сказано в статье.

Телеканал RT ранее информировал, что Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам беседы, Париж заявил о планах выделить Киеву 1,2 млрд финансовой поддержки.