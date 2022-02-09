Михеев сравнил поведение Зеленского с действиями мальчишки после слов Путина об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как маленький мальчик на посту главы государства. Такое мнение выразил политолог Сергей Михеев.

Эксперт выступил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». По его словам, украинский лидер реагирует на различные выражения и события, как обычный обыватель. Речь идет о реакции Зеленского на высказывания президента России Владимира Путина, который призвал Украину выполнить Минские соглашения: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица».

Политолог уверен, что глава государства не должен так отвечать на подобные слова. Кроме того, что Зеленский не осознает границ того, на каком посту находится. Михеев сумел одной фразой описать ответ Зеленского.

«Он реагирует как мальчик, которого обидели… Ему не нужно этого делать. Но ни он, ни его команда даже не понимают, на что нужно реагировать, а на что не нужно, и каким образом», — подчернул эксперт.

Михеев также дал краткий диагноз украинским политикам. По его словам, в Киеве нет элиты.

Ранее Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам французского лидера, собеседник подтвердил готовность Киева выполнить Минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе.