Депутат Госдумы Милонов предложил запретить детям мигрантов учиться в российских школах

Дети мигрантов не должны посещать российские школы. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

Парламентарий считает, что школы переполнены мигрантами, из-за чего в них не хватает мест для местных жителей. Также он объяснил, что такие дети создают этнические группировки и всячески издеваются над другими учащимися.

«Для чего надо увеличивать население нашей страны за счет огромного потока мигрантов? Мы и так видим печальную статистику по преступности», — прокомментировал депутат.

Для решения проблемы Милонов предложил отдавать детей приезжих в платные образовательные учреждения, либо заниматься их обучением на дому.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что проблема мигрантов в России «не национальная, а цивилизационная». Он отметил культурное различие коренных россиян от приезжих, а также разницу в образовании. Парламентарий отметил, что данную проблему нужно решать системно, поскольку отсутствие мер может привести к тяжелым и печальным последствиям.