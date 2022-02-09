Автор New York Post Гудвин сравнил западных лидеров с контингентом больничной палаты

Президент России Владимир Путин знает, что беспомощные западные лидеры не могут противостоять ему. Об этом пишет журналист New York Post Майкл Гудвин.

По его словам, другие страны уже давно ломают голову над вопросом: «Чего хочет Путин?». Однако, по мнению Гудвина, эту задачу не получится решить, пока иностранцы не поймут, как он к ним относится, пишет «ПолитРоссия».

«Слабость, вот что он видит. Куда бы он ни посмотрел на Западе, он наблюдает беспомощных лидеров, у которых власть ускользает из рук и которые не способны управлять даже собственными странами, не говоря уже о том, чтобы выступить единым фронтом против России», — пишет журналист.

Он констатировал, что лидеры международного сообщества сейчас «стреножены». По словам обозревателя, они больше похожи на контингент больничной палаты, чем на совет великих держав. Стоит взглянуть хотя бы на США, которые возглавляют западный лагерь: Белый дом допускает все новые ошибки.

«Только представьте, как оценил Путин катастрофическое бегство Байдена из Афганистана», — посетовал Майкл Гудвин.

Владимир Путин недавно провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили гарантии безопасности и ситуацию на Украине.