Член ОКР Писеев отказался комментировать ситуацию с допинг-пробой российского фигуриста

Генеральный директор Федерации фигурного катания России, член исполкома ОКР Валентин Писеев отказался комментировать слухи о якобы положительном допинг-тесте российского фигуриста Марка Кондратюка, который пропустил дневную тренировку на Олимпийских играх в Пекине.

«Ну, это слухи, зачем мы их будем комментировать? Вот когда разберутся, дадут официальный ответ, тогда будем комментировать. А сейчас нечего комментировать. Это слухи пока что», — заявил Писеев в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

Ранее издание Inside the Games сообщило о том, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине могут быть пересмотрены из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов, однако имен раскрывать не стало.

Global Look Press / Wang Yuguo/XinHua

Вслед за этим американская журналистка Кристин Бреннан обратила внимание в Twitter, что четверо российских фигуристов пропустили дневную тренировку, среди них — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александр Галлямов и Анастасия Мишина.

«Одного из моих источников интересует, почему россиянин Марк Кондратюк не вышел на тренировку сегодня. Завтра он должен выступать с произвольной программой. Другие, по логике, могут пропустить тренировку, учитывая, что их соревнования на Олимпиаде пройдут позже», — намекнула журналистка CNN на положительный допинг-тест именно у Кондратюка.

На соревнованиях, которые завершились 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.