Олимпийская чемпионка Журова назвала возможный исход допингового скандала с фигуристом РФ

Олимпийская чемпионка Игр в Турине, депутат Госдумы Светлана Журова заявила в интервью «Спорт-Экспрессу», что в случае подтвержденного положительного теста на допинг у российского фигуриста, вся команда РФ вне сомнений лишится заслуженных золотых медалей.

Российская сборная по фигурному катанию победила в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине 7 февраля. Церемония награждения чемпионов была назначена на вечер 8 февраля, но ее уже дважды переносили.

Портал Inside the games сообщил, что якобы получена подозрительная проба на допинг у одного из российских фигуристов. Американская журналистка Кристин Бреннан намекнула, что речь идет о пробе Марка Кондратюка. Официального подтверждения этому пока не было.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Светлана Журова подчеркнула, что разгорающийся скандал носит беспрецедентный характер, поскольку ранее в фигурном катании в принципе не было проблем с допингом — он в этом виде спорта бесполезен.

«Конечно, если будет в итоге положительный тест, то спортсменов можно проверить, но скажут, что проба была взята ранее. Тут помогут только суды и доказательства, что что-то попало в организм без воли спортсмена. Это единственный вариант. Но суды, как мы знаем, длятся не один год. В случае положительного теста медалей точно не будет», — резюмировала экс-спортсменка.

Генеральный директор Федерации фигурного катания России, член исполкома ОКР Валентин Писеев призвал дождаться официальной информации о результатах допинг-тестов.