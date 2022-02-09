Постпред России в ЕС Владимир Чижов заявил о зависимости Евросоюза от российского газа

Если Европа откажется от запуска газопровода «Северный поток — 2», то Россия попросту найдет других покупателей. Такое заявление сделал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, передает РИА Новости.

«Это (запуск "Северного потока — 2" — Прим. ред.) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока — 2" не будет», — прокомментировал он.

Кроме того, Чижов отметил, что при процедуре сертификации газопровода «вновь и вновь проявляются геополитические моменты». В пример он привел ситуацию с Еврокомиссией, которая затягивает вынесение своего заключения, чем смещает сроки ввода в эксплуатацию.

Однако, несмотря на это, постпред уверен, что сертификация «СП-2» имеет высокие шансы на успешное завершение.

Ранее стало известно, что «Газпром» заключил долгосрочный контракт с китайской корпорацией CNPC на поставку газа. Согласно расчетам экспертов, расчетная мощность поставок газа в Китай увеличится на десять миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 млрд в год.