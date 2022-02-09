Небензя: Россия требует от ООН запустить трибунал против США из-за визовых проблем

Некоторые сотрудники дипмиссий России не могут покинуть территорию Соединенных Штатов из-за визовых проблем. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя рассказал, что передал послание главы МИД Сергея Лаврова генсекретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу. По словам постпреда, в нем указана необходимость начала процедуры арбитражного трибунала в отношении США из-за визовых проблем российского постпредства при организации. Небензя отметил, что следует детально разобрать действия Вашингтона, который обязан обеспечить работу миссии при ООН.

«У нас серьезные визовые проблемы, касающиеся как продления виз действующим сотрудникам, которые в отсутствие проблемы истечения виз не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть гуманитарные поводы. Условно говоря, смерть родственников близких», — отметил Небензя.

Ранее Василий Небензя заявил, что Запад наращивает поставки вооружения на Украину. При этом процесс проходит в обход Минских соглашений.