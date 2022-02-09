Ни защиты, ни детей, ни природы. Зачем Верховный суд РФ ликвидировал Партию добрых дел

Вчера, 8 февраля, Верховный суд РФ сегодня принял решение о ликвидации партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Об этом сообщили представители пресс-службы инстанции.

По запросу «Политики Сегодня» суд объяснил, чем был мотивирован такой вердикт. Отметим, что с иском обратились представители Минюста РФ. На основании п.1 ст. 37 Федерального закона «О политических партиях» ведомство предложило суду принять решение о ликвидации Партии добрых дел. Причиной стало неучастие в выборах с момента основания политического объединения.

Партия добрых дел, а точнее, партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» была создана в 2014 году, однако за семь лет так и не приняла участия каких-либо выборах на территории РФ. Между тем, по определению, это главная цель любой политической силы в стране. Впрочем, у создателей партии есть время для того, чтобы обжаловать постановление суда.

Global Look Press / Leandro Ferreira/Keystone Press Agency

Президент Партии добрых дел Андрей Кириллов рассказал «Политике Сегодня», что так и планирует поступить. Для этого он сначала намерен дождаться получения на руки резюмирующего решения. Он также поделился своим возмущением из-за сложившейся ситуации:

«Когда в 2019 году начался ковид [пандемия COVID-19 — Прим. ред.], президент всех нас призвал — всем сидеть дома, спасать Россию. А поскольку наша партия поддерживает президента и все положительные начинания правительства, мы приняли решение выполнить указание лидера страны. Сидеть и спасать Россию. Вместо того, чтобы скакать по 43 регионам и собирать 200 тысяч подписей. Потому что, по закону, участие нашей партии в выборах требует сбора подписей. Мы осознанно приняли решение не ходить по людям, по квартирам, не собирать подписи. <...> Ведь ковид — это, по сути, то же форс-мажорное обстоятельство, как наводнение, землетрясение и т.д.»

По словам Андрея Кириллова, на суде он как раз эти обоснования и озвучил. На его взгляд, получается, что оппозиционные партии, которым «чем стране хуже, тем им лучше», оказались в выигрыше, а законопослушную партию ликвидируют. Ситуацию, когда наказывают тех, кто исполняет закон, указание президента, он назвал фантастикой и абсурдом. Однако эти аргументы на судебном заседании, по словам самого лидера «добрых», остались без вразумительного ответа.

«Я уже выступал в программе Андрея Караулова, и он высказал мысль, что у президента есть враги, причем наверху. Которые хотят навредить стране, закрыть партии, спровоцировать недовольство», — предположил Кириллов. — А ведь наша партия занимается тем, что преобразует оппозиционно настроенных молодых людей в сторонников президента, в патриотов.

Он добавил, что Партия добрых дел насчитывает 777 участников. Это активные люди, костяк, здесь не форсируют прием:

«А так за нами миллионы сторонников. Многим импонирует наша идея — Союз по капле собрать. И поддерживают нашу цель — создать средство для омоложения народа. Когда-то мы первыми пошли в космос, в атомной программе тоже стали первыми, уверен, и эта задача решаема. Клонировать органы человека и менять их, как запчасти в машине».

vk.com / Алена Август

А вот политолог Алена Август, напротив, считает новость о ликвидации партии, скорее, позитивной. Самое интересное, по словам специалиста, в ней то, что она кликабельная за счет названия. Но если вспомнить полное название этой партии — защита детей, женщин, пенсионеров и природы, то можно увидеть, что создатели организации явно пытались сформулировать бренд «и вашим и нашим»:

«Конечно, цель "повсеместно делать добрые дела" сама по себе хороша, но я что-то не помню, чтобы эта партия громко прозвучала со своими добрыми делами. Думаю, что в целом неплохо, когда исчезают мертворожденные партии, созданные либо ради мнимой работы над репутацией, потому что репутация выстраивается иначе, либо ради получения капитала лояльности, который тоже можно заработать по-другому».

Федеральное агентство новостей / Артем Кулекин

Как считает эксперт, это хорошо, если такие партии будут постепенно вычищаться из списка имеющихся в России политических движений. Партия — дело серьезное, и относиться к этому надо, по мнению собеседника «ПС», соответственно. А бессмысленные объединения, созданные ради названия или решения неких сиюминутных задач, подрывают доверие к политической системе в целом.

«Вспомните, даже в случае с "Пиратской партией" в Европе ребята действительно боролись за власть и даже попробовали затем себя в муниципальном управлении, в руководстве территориями», — сказала Август. — А здесь партия не выполняла свое предназначение — бороться за власть. Это главная задача. Потому что когда ты получаешь власть, ты можешь что-то решать. А так — ни рыба ни мясо, ни нашим ни вашим. И, в общем, наизнанку все эти "добрые дела" оказались на рыбьем меху».

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