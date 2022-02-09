Десятки спутников Starlink Илона Маска могли войти в атмосферу Земли из-за геомагнитной бури

Геомагнитная буря могла вывести из строя до 40 из 49 спутников Starlink, сообщили в компании SpaceX, главой которой выступает американский предприниматель Илон Маск.

По данным компании, пострадавшие спутники не столкнутся с другими космическими аппаратами. Ожидается, что они «погибнут» при возвращении в атмосферу и не превратятся в орбитальный мусор. Конструкция аппаратов Starlink также предусматривает невозможность падения обломков на планету.

«К сожалению, спутники, развернутые в прошлый четверг, оказались сильно повреждены геомагнитной бурей в пятницу», — гласит сообщение SpaceX.

Фотографии центра Млечного пути показали ученые из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории. Им понадобилось 200 часов наблюдений на протяжении трех лет, чтобы сделать первый снимок. Полученные данные в 70 терабайт обрабатывали два суперкомпьютера, сообщает телеканал «360».