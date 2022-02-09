Блуждающую в межзвездном пространстве черную дыру впервые смогли увидеть с Земли

Первую блуждающую черную дыру удалось заметить с Земли. Редкие снимки сделала международная группа ученых, опубликовавшая соответствующую статью с описанием своих выводов на сервере препринтов arXiv.

Исследователи давно предполагали, что в пространстве Млечного пути существуют черные дыры, образованные в результате гибели звезд. Ядра последних коллапсируют, что приводит к появлению сверхновых небесных тел. Так как в последнее время было замечено большое количество таких процессов, ученые предположили рождение черных дыр.

Долгое время астрономы не могли увидеть необычные области в космосе из-за черного фона. Однако недавно это сделать все же удалось. Исследователи даже смогли рассчитать, что черная дыра движется со скоростью примерно 45 км/сек.

Ученые из SАRАО накануне обнародовали снимки Млечного пути, в центре которого расположена массивная черная дыра. Чтобы сделать соответствующие фотографии, исследователям понадобилось 200 часов наблюдений на протяжении трех лет, передает телеканал «360».