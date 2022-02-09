Выступление Путина после встречи с Макроном запомнилось оригинальными высказываниями президента

Встреча президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном запомнилась общественности важными темами и яркими фразами лидера РФ. Некоторые из них продублировали для читателей СМИ.

Президент России напомнил о важности выполнения минских договоренностей, несмотря на сопротивление Украины. В ответ на западные требования о предоставлении Киеву гарантий безопасности Путин резонно спросил, предоставят ли в условиях расширения НАТО подобные гарантии Москве.

«Заявили, что ни один пункт не нравится из Минских соглашений. Нравится, не нравится — терпи, моя красавица, надо исполнять», — передает слова главы «ПолитЭксперт».

Российский лидер обратил внимание, что при вступлении Украины в состав НАТО и попыток по возвращению Крыма военным способом в конфликт с РФ будут втянуты все страны Европы, а победителями в этом столкновении никто не выйдет.

«Нам что, воевать с НАТО? Но есть же и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей, вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?», — спрашивает Путин.

Президент России также предложил предоставить убежище в РФ для бывшего главы Украины Петра Порошенко. По мнению главы российского государства, преследование украинского экс-президента используется действующим руководством страны как «заявка на успех».

Напомним, что российский и французский лидеры общались более пяти часов. После завершения дипломатических переговоров Путин и Макрон провели совместную пресс-конференцию. Мировые СМИ познакомили своих читателей с ярким выступлением президента России.