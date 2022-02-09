Угроза возмездия. Американцы предупредили НАТО о российских «Кинжалах» в Калининграде

Россия послала НАТО недвусмысленный сигнал о том, чем грозит Западу вмешательство в конфликт на Украине, разместив в Калининграде истребитель МИГ-31 с высокоточной гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на борту. К такому выводу пришел колумнист американского журнала Forbes Себастьян Роблин после того, как увидел в социальных сетях видео летающего над Калининградом российского военного самолета.

A Russian MiG-31K carrying a Kinzhal ballistic missile was spotted landing at the Kaliningrad Chkalovsk airbase on February 7.



This a very unusual developyment. MiG-31s are not based there, furthermore this is a Kinzhal missile carrier.https://t.co/ViWYjcdkLd pic.twitter.com/xqvD5I9BJG — Status-6 (@Archer83Able) February 7, 2022

По информации (неподтвержденной) автора статьи, в самый западный регион России перебросили еще четыре или пять таких истребителей, оснащенных новейшим ударным оружием. В Минобороны РФ еще в июне 2021 года говорили о намерении направить «Кинжалы» в Западный военный округ, куда входит и Калининградская область.

Реализация этого плана ставит под угрозу безопасность практически всего блока НАТО за исключением разве что Испании, Португалии, США и Канады, долететь до которых у ракеты не хватит мощности, утверждает Роблин. По его подсчетам, ракета может уничтожить столицы большинства европейских стран в течение 7-10 минут после запуска.

ФБА «Экономика сегодня» . / Дмитрий Жаворонков

Развивая скорость в десять раз больше скорости звука (3,2 км/с), «Кинжал» не оставляет системам ПВО времени для реагирования,

Кроме того, российская ракета способна нести на корпусе осколочную боеголовку весом до 500 килограммов или же ядерную бомбу мощностью до 500 килотонн, что в 33 раза больше, чем у американского «Толстяка», сброшенного на Хиросиму.

«Развертывание [в Калининграде] по крайней мере одного МИГ-31К, вооруженного "Кинжалом", свидетельствует о том, насколько серьезно российские военные готовятся к различным непредвиденным обстоятельствам, связанным с возможными военными действиями на Украине. В том числе с целью сдерживания участия НАТО. Это преднамеренное предупреждение: угроза возмездия», – подчеркнул Роблин.

Американский аналитик утверждает, что демонстрация российского истребителя с ракетой на борту является ответом США на размещение дополнительных войск в Польше, Румынии и Германии, о чем накануне объявил представитель Пентагона Джон Кирби.