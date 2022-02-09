Силовики нагрянули с обысками к экс-начальнику ГИБДД Приморья

Обыски прошли в доме у бывшего главы ГИБДД Приморского края по делу о взяточничестве. Об этом сообщает news.vl в Telegram.

Согласно неподтвержденным данным, оперативные мероприятия могут быть связаны с задержанием начальника межрайонного экзаменационного отдела (МЭО) ГИБДД УМВД России по Приморью Александра Б. и еще семи фигурантов уголовного дела осенью 2021 года. Задержанных подозревают в получении крупной суммы денег.

Региональные правоохранительные органы информацию об обысках не подтвердили. Как отмечают в ГИБДД, бывший глава ГИБДД вышел на пенсию в конце января.

Ранее сотрудники полиции провели обыски по местам жительства и работы советника губернатора Орловской области Сергея Л. в связи с уголовным делом по хищению бюджетных средств.