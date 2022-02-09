Дмитрий Губерниев отреагировал на пересмотр результатов командного турнира фигуристов на ОИ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу вероятного пересмотра итогов выступления фигуристов в командных соревнованиях на пекинской Олимпиаде. Россия может потерять золото из-за показателей допинг-теста одного из ее представителей.

Губерниев, который вместе с российской сборной сейчас находится в Пекине, озвучил свое мнение о сложившейся ситуации в личном Telegram-канале. Журналист намекнул, что этого можно было ожидать.

«Если кто-то из наших фигуристок сдал сомнительный тест на наркотики перед командным турниром Олимпиады — это полный *****!!! Никогда такого не было и вот опять!! Ждем иные!!!!» — написал комментатор.

Участники сборной России выиграли командные соревнования по фигурному катанию 7 февраля. Их награждение должно было состояться 8 февраля, однако Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о переносе церемонии из-за возникновения вопросов юридического характера.