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Дмитрий Губерниев отреагировал на пересмотр результатов командного турнира фигуристов на ОИ

Спорт
Дмитрий Губерниев отреагировал на пересмотр результатов командного турнира фигуристов на ОИ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу вероятного пересмотра итогов выступления фигуристов в командных соревнованиях на пекинской Олимпиаде. Россия может потерять золото из-за показателей допинг-теста одного из ее представителей.

Губерниев, который вместе с российской сборной сейчас находится в Пекине, озвучил свое мнение о сложившейся ситуации в личном Telegram-канале. Журналист намекнул, что этого можно было ожидать.

«Если кто-то из наших фигуристок сдал сомнительный тест на наркотики перед командным турниром Олимпиады — это полный *****!!! Никогда такого не было и вот опять!! Ждем иные!!!!» — написал комментатор.

Участники сборной России выиграли командные соревнования по фигурному катанию 7 февраля. Их награждение должно было состояться 8 февраля, однако Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о переносе церемонии из-за возникновения вопросов юридического характера.

#олимпиада #губерниев #фигуристы