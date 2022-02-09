OilPrice: Шольц не разделил антироссийскую риторику Байдена по «Северному потоку — 2»

Эффектность угроз президента США Джо Байдена в адрес газопровода «Северный поток — 2» снизилась после выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца. Таким мнением поделились авторы портала OilPrice.

Байден пообещал «остановить» запуск газопровода в случае «вторжения» России на Украину. Глава государства не стал вдаваться в подробности этого плана, но заверил прессу в соответствующих возможностях Вашингтона. Такое заявление лидер США сделал на совместной пресс-конференции с немецким канцлером, уточняется на сайте «ПолитРоссии». Последний не разделил антироссийскую риторику своего коллеги.

Аналитики британского портала утверждают, что неожиданное заявление Шольца по «СП-2» испортило эффектные угрозы Байдена в адрес проекта.

«В ответе на вопрос корреспондента Reuters о том, "возьмет ли Шольц на себя обязательство отключить газопровод", канцлер отказался это сделать», — рассказали авторы материала.

Берлин неохотно высказывается против газопровода. Ведь в Германии проект рассматривается как основной источник поставок топлива. Газопровод необходим для государства, подытожили в статье.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон выступает против сиюминутных санкций против «СП-2». Она назвала такие действия рычагом влияния.