Мужская сборная России по хоккею не является главным фаворитом Олимпиады-2022

Сборная России по хоккею уже 9 февраля начнет хоккейный турнир на 24-х зимних Олимпийских играх в Китае. В этот раз российские журналисты не считают команду Алексея Жамнова главным претендентом на золотые медали.

Главное отличие этой Олимпиады от той, что была в Южной Корее четыре года назад — скандалы, связанные с окончательным списком тех игроков, которые в итоге отправились в Пекин. Бурю негодования среди представителей СМИ вызвала ситуация с нападающим петербургского СКА Андреем Кузьменко. Хоккеист набрал 53 (20+33) очка в Континентальной хоккейной лиге за красно-синих и остался по итогу вне состава.

Непонятная ситуация и с голкипером петербургского СКА Александром Самоновым. Вратарь провел немного матчей в текущем сезоне за СКА, однако тренерский штаб сборной России принял решение взять игрока на Олимпиаду. Вероятно, что именно Самонов будет сменщиком Ивана Федотова.

Сборная России свой первый матч на групповом этапе зимних Олимпийских игр проведет 9 февраля против команды Швейцарии. 11 и 13 февраля коллектив Алексея Жамнова сыграет со сборными Дании и Чехии.