В Словакии депутаты облили водой флаг Украины в знак протеста против соглашения с США

В Словакии два депутата национального совета республики надругались над флагом Украины в зале заседаний. Как передает радиостанция Pravda, парламентарии сначала облили знамя водой, а затем вынесли его из помещения.

Инцидент произошел на внеочередном заседании, посвященном рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве Словакии и США. Документ был подписан 3 февраля главой словацкого Минобороны Ярославом Надем и американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

В начале мероприятия экс-премьер и лидер ведущей оппозиционной партии страны «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо назвал сделку бессмысленной и предательской. По его словам, она лишь способствует обострению напряженности в сложный период.

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Вслед за этим трибуну заблокировали противники соглашения, депутаты от правой «Народной партии Наша Словакия» Андрей Медвецкий и Петер Крупа, вышедшие со словацким флагом. Вскоре их выступление было прервано сторонниками документа, членами провластной политсилы «Свобода и солидарность» Яной Цыганиковой и Мирославом Жияк, которые в противовес коллегам вынесли флаг Украины, правда, вверх ногами.

В ответ Медвецкий начал поливать украинское знамя и депутатов водой, после чего другие парламентарии вырвали флаг и вынесли его из помещения.

Во время внеочередного заседания парламента Словакии произошел инцидент с осквернением флага Украины. pic.twitter.com/Y1e7HsalmQ — Сергей из Киева. (@SergUA63) February 8, 2022

Двустороннее соглашение между Братиславой и Вашингтоном позволит американской стороне бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке республики и Слиач в ее центральной части. Договоренности будут действовать десять лет с возможностью последующего продления или отказа от него. Кроме того, документом предусмотрено выделение США 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии.