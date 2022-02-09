Российский постпред Чижов объяснил заинтересованность Европы в поставках по «СП-2»

Россия найдет других покупателей газа в случае, если трубопровод «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию, рассказал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

В процессе сертификации со стороны Федерального сетевого агентства Германии вновь и вновь проявляются «геополитические моменты», подчеркнул дипломат. Еврокомиссия, по его словам, растянет срок вынесения заключения по эксплуатации магистрали до максимально возможных четырех месяцев.

«Это (запуск "Северного потока — 2". — Прим. ред.) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока — 2" не будет», — добавил он в беседе с РИА Новости.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине газопровода «Северный поток — 2» не станет. Кроме того, Белый дом пригрозил введением антироссийских санкций, которые затронут, в том числе, банковский сектор. При этом Москва продолжает настаивать, что подобная риторика недопустима.