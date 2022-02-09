Türkiye: заявление Кремля об Украине произвело «эффект холодного душа» для Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон не ожидал, что Кремль подвергнет сомнениям целесообразность его визита в Москву, пишет издание Türkiye.

Журналисты обратили внимание на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова. Он отметил, что ситуация на Украине очень сложная, и значительного прогресса из-за визита французского лидера ожидать не стоит.

Заявление Кремля произвело для Макрона «эффект холодного душа». Его попытки играть важную политическую роль на мировой арене ни к чему не привели.

«Французский лидер ожидал. Таким образом, давние попытки выступить в качестве игрока, играющего решающие политические роли, в очередной раз оказались тщетными», — говорится в статье.

Как сообщалось ранее, Макрон прилетал в российскую столицу для встречи с Путиным. Переговоры двух лидеров длились более пяти часов.