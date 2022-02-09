Российские производители алкоголя предупредили о возможном росте цен из-за маркировки

Производители алкоголя и рестораторы обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отменить введение маркировки «Честный знак» для своей продукции. Об этом сообщил РБК.

Письмо подписали гендиректор ассоциации «Комитет производителей алкогольной продукции» Елена Суслова-Новожилова, вице-президент «Опоры России» и президент Simple Group Максим Каширин, а также президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

По мнению авторов обращения, введение дополнительной маркировки увеличит нагрузку на производство и поднимет стоимость конечного продукта. Таким образом, потребитель будет более заинтересован в дешевых аналогах с нелегального рынка.

Кроме того, бизнесмены напомнили, что их продукция, кроме пива и пивных напитков, уже маркируется федеральными марками и заносится в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта).

Напомним, что Минпромторг России планирует провести эксперимент по маркировке отдельных видов алкогольной продукции с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года. Соответствующее постановление было опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство включило в данный список натуральные виноградные вина, в том числе крепленые, вермуты, игристые и неигристые напитки с фактической концентрацией спирта более 7%, спиртовые настойки и ликеры.