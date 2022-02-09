Результаты командного турнира российских фигуристов на ОИ-22 могут пересмотреть

Результаты командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх-2022 могут быть пересмотрены. Причиной стал допинг-тест одного из российских спортсменов, об этом сообщает Inside the Games.

По данным издания, проблема возникла с тестом одного из спортсменов российской сборной. Он был сдан еще до начала соревнований. До этого МОК объявил о переносе церемонии награждения фигуристов. В организации заявили, что решение было принято из-за необходимости получения юридической консультации.

Сборная России завоевала золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию в Пекине 7 февраля. Олимпийскими чемпионами стали: Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и Камила Валиева. Второе место досталось команде США, бронза у Японии.