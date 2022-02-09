Политолог Носович назвал Казахстан самой важной для России страной бывшего СССР

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович считает, что Казахстан является самой важной для России страной бывшего СССР из-за самой протяженной границы с РФ.

По мнению эксперта, для России большим плюсом является то, что ей удалось предотвратить развитие серьезного кризиса в Казахстане, причем это произошло перед стартом переговоров с США и НАТО по взаимным гарантиям безопасности.

«Если бы произошла серьезная дестабилизация Казахстана, это существенно ослабило бы переговорные позиции России. У Москвы было бы куда меньше возможностей что-то требовать от США», — объяснил Носович в интервью изданию «Украина.ру».

Также политолог напомнил, что в Казахстане проводили до августа 202 года значительно более многовекторную политику, чем в Белоруссии, и это не способствовало стабильности в стране.

Ранее руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев предположил, что Россия и Казахстан могут подписать соглашение, которое будет обладать прорывным значением для сотрудничества стран.