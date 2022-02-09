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Политолог Носович назвал Казахстан самой важной для России страной бывшего СССР

Политика
Политолог Носович назвал Казахстан самой важной для России страной бывшего СССР

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович считает, что Казахстан является самой важной для России страной бывшего СССР из-за самой протяженной границы с РФ.

По мнению эксперта, для России большим плюсом является то, что ей удалось предотвратить развитие серьезного кризиса в Казахстане, причем это произошло перед стартом переговоров с США и НАТО по взаимным гарантиям безопасности.

«Если бы произошла серьезная дестабилизация Казахстана, это существенно ослабило бы переговорные позиции России. У Москвы было бы куда меньше возможностей что-то требовать от США», — объяснил Носович в интервью изданию «Украина.ру».

Также политолог напомнил, что в Казахстане проводили до августа 202 года значительно более многовекторную политику, чем в Белоруссии, и это не способствовало стабильности в стране.

Ранее руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев предположил, что Россия и Казахстан могут подписать соглашение, которое будет обладать прорывным значением для сотрудничества стран.

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