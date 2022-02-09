Аналог нью-йоркского Центрального парка появится на территории «Южного порта» в Москве

Компания Level Group построит на территории «Южного порта» в Москве аналог Центрального парка Нью-Йорка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы девелопера.

Нью-йоркский Центральный парк является одним из наиболее известных и крупных парков во всем мире. Он имеет вручную созданные ландшафты и занимает площадь в 340 гектаров. Как отметили в Level Group, аналогичную территорию планируется застроить в Южнопортовом районе столицы. Девелопер создаст в парке искусственный водоем, над которым протянется мост, передает РИА Новости.

«Вместе мост и пруд создадут лаконичную форму ландшафта, которая одновременно выступает и как природный арт-объект, и как место для прогулок. В центре моста будет организована смотровая площадка с зонами отдыха», — добавили в Level Group.

Парк займет свыше двух гектаров в центре нового жилого квартала, который также возведет Level Group. Концепцию благоустройства территории разработал сам девелопер совместно с архитектурным бюро Gafa architects.