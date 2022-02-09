Петербурженка получила травму головы из-за упавшей льдины на Каменноостровском проспекте

Жительница Петербурга серьезно пострадала во время передвижения по Каменноостровскому проспекту. На голову женщины с крыши здания рухнула глыба льда.

Издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что петербурженке оказали первую помощь, а после врачи госпитализировали пострадавшую. Отмечается, что в доме № 67 на Каменноостровском проспекте расположен Городской центр размещения рекламы, подведомственный комитету по печати.

Накануне аналогичный инцидент зафиксировали на Большом Сампсониевском проспекте. Глыба льда рухнула на дворника, который скончался на месте происшествия. Со слов очевидцев, скорая помощь ехала к пострадавшему около полутора часов, в это время он еще подавал признаки жизни. По факту гибели петербуржца правоохранители возбудили два уголовных дела.

Горожане неустанно жаловались на работу коммунальных служб еще с начала зимнего сезона. По мнению горожан, администрация под руководством губернатора Александра Беглова недостаточно заботится о порядке на улицах Северной столицы. Люди призывали решить проблему, однако по прошествии нескольких месяцев обстановка в городе не улучшилась.